明年國防總體預算加上基金與特別預算，將達到6068億元，創歷史新高。國民黨立委江啟臣表示，台灣整體國防存在太多問題，人民會質疑國防問題是不是靠大撒幣、靠預算增加就能夠解決？訓練內容強化、制度改革恐怕不是花錢就能成功，但三軍統帥蔡英文總統以及國防部並沒有確實回答這些問題的答案。

江啟臣今在立院受訪時表示，以目前的兩岸兵兇戰還有國際上如此看待台海的一個緊張關係，國防預算有可能不增加嗎？人民質疑的是，台灣整體國防強化，只能靠預算增加？國防問題靠大撒幣就能夠解決嗎？

江啟臣說，預算的增加如果是因為必要的武器採購，國人都會支持，而在野黨基本上只要面對合理的國防預算編列，站在監督的角度，該支持的一定會支持，但是整體國防的強化，絕對不是只靠預算增加。

江啟臣指出，過去看到太多的國防的問題，包括武器採購延宕、軍紀維護、部隊管理，甚至是訓練內容的強化，還有制度的改革，這些恐怕都不是靠花錢，或者靠預算增加就能成功，可是至今三軍統帥還有國防部並沒有確實回答這些重要問題的答案，還有改善進度的方案是什麼，也都沒有回答。

江啟臣說，現在只有看到預算增加，更何況這個預算增加，除了現階段編列的這些，會不會還有其他額外的特別預算，都還沒有加在裡面，所以預算到底多少，是不是只有這些，恐怕都還無法確定。