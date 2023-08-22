9月1日在台北101水舞廣場，將有陸軍專科學校戰鼓隊、陸軍樂隊等帶來音樂演出。（台北101提供）

國軍限量版點心可樂果聯名商品，活動期間只送不賣。（台北101提供）

隨著93軍人節將來臨，台北101將呈獻多項精彩活動，表達對國軍的致敬之情，並將於9月1日至9月3日連三晚，點燈感謝三軍將士守護台灣。

為慶祝93軍人節，台北101將推出敬軍活動：9月1日至9月30日，凡國軍官兵本人與兩位直系親屬（含配偶），可免費登上觀景台。為有效控管人流，維持觀景台場域品質，活動執行採預約制，國軍官兵可先至台北101線上平台：Stage@Taipei101官網登記預約，現場備妥憑證入場。

此外，為能讓更多民眾一起參與今年度的敬軍活動，凡在活動期間（9／1～9／30）購買兩張觀景台門票的顧客，即可獲得國軍限量版點心－可樂果喜馬拉雅山黑礦鹽口味豌豆酥，活動期間只送不賣。

另外，為讓更多民眾認識國防相關知識，並向全民推廣國防教育，台北101與國防部合作，舉辦《愛點亮台灣》市集展演活動，將於9月1日下午4點至晚上9點，在台北101水舞廣場舉行，現場將搭建氣勢磅礡的軍用帳篷，包括「生存遊戲互動體驗」、「未爆組裝備陳展暨穿戴體驗」、「迷彩偽裝體驗」、「小型天堂路體驗」、「陸戰隊戰鬥個裝暨迷彩體驗」等多元活動；陸軍專科學校戰鼓隊、陸軍樂隊和國防部藝工隊也將帶來音樂演出。