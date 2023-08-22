Lexus LM自2020年導入至今，已成為國內豪華MPV市場首選車款；雖與一般MPV一樣都提供六人座、七人座車型，但獨特的四人座設定才是金字塔頂端客層的最愛。大改款Lexus LM於上月以2種動力、4個車款展開預售，短短數周訂單突破2000張，商品魅力可見一斑。總代理和泰汽車今（23）日舉辦發表會，並公佈正式售價，本報搶先試駕其中LM 350h四人座車款。

全新大改款LM不僅延續第一代的旗艦移動概念，更透過嶄露自信大器的外觀設計，以及寬闊舒適的後座空間與奢華配備，實現移動座駕的新層峰。特別的是，新一代LM車身尺碼放大不少，車長增加90mm、加寬40mm、加高50mm，500h車款更增高65mm，來到1955mm。500h四人座、500h六人座、LM 350h四人座及LM 350h七人座，售價分別為595、459、565、429萬元，今年配額只有400台，顯然供不應求。

先從外觀看起，第二代LM採用全新設計語彙Spindle Body紡錘型立體車身，在致敬經典Spindle Grille紡錘式造型的同時，又能巧妙與車身同色的無縫銜接，設計手法相當前衛，兩側向上延伸的三眼式LED頭燈及L-signature LED日行燈勾勒出高貴大器的個性；車側採懸浮式車頂設計並搭配19吋多幅式亮銀鋁圈；尾燈則承襲品牌新世代3D立體貫穿式設計，並飾以「LEXUS」車尾銘板。

雖然軸距未有加長，但內裝的提升幅度更大，兼以奢華質感及視覺開闊感為設計主軸，前座採用TAZUNA全環繞駕駛座艙，標配12.3吋全數位儀表板與14吋多功能資訊整合系統，各項操控功能皆以駕駛導向為設計概念；後座採用更高質感的飾板及間接照明，還有多達64色LED氣氛燈點綴，甚至連閱讀燈的照明都有多段明暗的調整。

車艙仍延用Mark Levinson Premium Surround音響系統，四人座車款皆配置23支揚聲器，六人及七人座則配備21支揚聲器，同時標配四區獨立式恆溫空調及智慧型空調管家，及後座車窗連動遮陽簾等配備，打造出舒適放鬆的座艙氛圍，至於後排座椅則採用L-Aniline奢華真皮包覆，第二排更為舒適尊爵OTTOMAN座椅，為了方便乘客上下車，廠家還為LM配置了迎賓延伸連動車側踏板，將悉心款待的精神延續至每個細節。

這次試駕車為LM 350h四人座，除了配備尊榮私密隔屏區隔前後車艙外，全新的48吋寬螢幕更顯大器，可提供48吋、雙24 吋及單24吋等不同顯示模式，並支援HDMI、Miracast播放功能；同時還配有獨立冷藏櫃、專屬無線充電介面、收納式摺疊邊桌、便利傘架及貼心置物空間等。特別的是，廠方資料顯示，這次大改款已標配紅外線熱感應溫控系統，搭配5種模式，可完美實現分區客製化概念，讓每位乘客在旅途過程中都能盡享Lexus新世代尊榮坐乘感受。

至於六人、七人座車型則搭載14吋吸頂式螢幕，可滿足乘客的商務或娛樂等多重用途，並特別於第二排雙座獨立座椅間增加中央走道設計，搭配快速移動之電動滑軌，讓第三排乘客上下車能更加從容便利，充分展現體貼禮遇。

Lexus LM採用降噪隔音玻璃，車尾為貫穿式尾燈設計。（陳大任攝）

懸浮式車頂造型與豪華遊艇相呼應，車色為新款星熠黑。（陳大任攝）

駕駛座艙兼具豪華與舒適，試駕車為專屬夜霧黑配色。（陳大任攝）

第二代LM是以GA-K平台開發，並導入2種全新Electrified動力系統，其中LM 500h採2.4L渦輪油電複合動力系統，最高可輸出371匹綜效馬力，搭配DIRECT4電子式四輪傳動系統，能有效分配前、後輪輸出，並提升車輛循跡穩定性。至於這次試駕的LM 350h則是採2.5L油電複合動力系統，搭配E-Four電子式四輪傳動系統，亦可輸出250匹綜效馬力。另據廠方資訊，2種動力皆採用雙極鎳氫電池科技，帶來更即時的動力反應及充放電速度，且特別配有LM專屬Rear Comfort行車模式，透過動力系統、驅動系統與煞車系統的完美搭配，讓車輛能維持平穩舒適的動態表現。

在安全科技面向上，廠方為了減輕駕駛負擔及守護車室內所有乘客的安全，導入新世代LSS+ 3.0智動駕駛輔助系統，其中強化多項PCS預警式防護系統功能，例如路口車流辨識、緊急閃避轉向輔助等；DRCC全速域雷達感應式車距維持定速系統，升級具備RSA速限辨識輔助功能；另LDA、LTA等功能亦同步優化，提供駕駛更直覺的駕馭體驗。除LSS+ 3.0之外，LM全等級標配360度環景影像輔助系統、AP自動停車輔助系統及SEA安全離座輔助系統，大幅降低乘客下車時遭後方來車碰撞風險。

皮木相間的方向盤有復古的奢華感。（陳大任攝）

排檔座造型簡約，不同材質包覆帶來多層次美感。（陳大任攝）

「失羽根」木紋細心搭配，展現精緻木藝的美感。（陳大任攝）

14吋中控螢幕顯示豐富資訊，圖為360度環景影像輔助功能。（陳大任攝）

DRCC全速域雷達感應式車距維持定速系統。（陳大任攝）

電子後視鏡可清楚顯示後方路況。（陳大任攝）

迎賓延伸連動車側踏板，在側門開啟時會向外延伸，擴大腳踏面積，門側還有雨傘架。（陳大任攝）

後座為尊爵OTTOMAN座椅，並選用L-Aniline奢華真皮包覆。（陳大任攝）

座椅具有通風、加熱及按摩功能，也提供一鍵到位的設定功能。（陳大任攝）

側邊有小型收納格（無線充電板）並配置2個USB Type-C充電孔及耳機插孔。（陳大任攝）

扶手內配置可摺疊收納的小型桌板。（陳大任攝）

中央扶手為左右兩名乘客各準備一台觸控平板。（陳大任攝）

試駕車配備Mark Levinson Premium Surround，搭配23支揚聲器。（陳大任攝）

後座專屬娛樂系統配置48吋螢幕，支援HDMI、Miracast播放功能，圖為24吋雙畫面模式，左為音樂播放、右為連網顯示。（陳大任攝）

左右座位上方有各自的天窗及化妝鏡。（陳大任攝）

吸頂式的中央面板提供各式功能，並採用「失羽根」木紋飾板。（陳大任攝）

後座前方中央為小型冰箱，兩側為置物空間。（陳大任攝）