反戰導演董振良有5部作品在雄影放映。（桃影提供）

高雄電影節將於10月7日開幕，今年開幕片為《女鬼橋》續集《女鬼橋2：怨鬼樓》，將在雄影世界首映，林哲熹與王渝萱領銜「女鬼橋」宇宙，以逆八卦鎮煞樓的大學校園恐怖傳說為主題，並結合AR與遊戲體驗；桃園電影節則在9月28日至10月10日展開，今也公布4個焦點影人單元，當中特別介紹金門反戰導演董振良。

《女鬼橋》2020年曾獲得6000萬高票房，最新一集以大學「怨鬼樓」發想，並搭配實境遊戲環節，打造更沉浸式的新故事，卡司除林哲熹再次上陣外，首集現身的嚴正嵐、張寗及孟耿如也都回歸，並增添金馬獎得主王渝萱演出關鍵女主角，加上新生代演員施柏宇、胡釋安、王品澔、詹子萱及席惟倫等人，一同重啟校園禁忌鬼魅話題。

《動物感傷の清晨》是雄影今年的「台灣越界」單元。（雄影提供）

雄影今年的「台灣越界」單元，有導演王育麟的新片《動物感傷の清晨》，片中飾演外送員的福地祐介遇上飾演援交妹的王允之，上演大尺度三點全露床戲；導演涂逸欣跨國製作的《日月》，則將台灣拍出宛若童詩的良善與質樸。短片首映場推出《花台》、《自然一點》和《第七天》，卡司集結鳳小岳、李杏、王可元、方郁婷、于子育、黃聖球、林幻夢露等。

董振良紀錄片《N不O》在桃影登場。（桃影提供）

另桃園電影節今年焦點影人之一是導演董振良，他拍金門36年，用多年時間拍出金門的歷史轉變，執導電影《N不O》難得獲300多位金門學生免費支援，重現古寧頭戰場遍地死亡的殘酷畫面，桃影將放映他5部鏗鏘有力之作；而在「生命廣角鏡」及「魔幻嘉年華」單元則有前田敦子、李佳穎、金瑞亨各自參演的亞洲新作。

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