桃園一名曹男與女友芮芮（化名）同居，110年12月某日因搬家問題爆發衝突，曹男毆打芮芮導致左眼眶腫脹瘀青、右後島腫脹、嘴唇撕裂傷等，還摔壞芮芮手機。不料，後來芮芮與房東將租約改為芮芮承租，引發曹男不滿爆發口角，芮芮找來薛姓、楊姓友人請曹男離開。

曹男對此心生不滿，隔天凌晨1時許再度前往租屋處，竟拿起桌上的水果刀，架在薛男頸部，芮芮嚇得只好趕緊報警，警員到場處理時，芮芮的楊姓友人要到場苦勸，警方最後順利將曹男帶離芮芮住處。

曹男不滿無家、心有未甘，凌晨5時許，再度返會芮芮住處敲門想要進到屋內，楊男在無防備下打開房門，曹男一看到人就揮拳擊一陣狂毆打，導致楊男頭部、胸部全身多處受傷、嚴重創傷性硬腦膜下出血等，經送醫搶救最後仍因腦損傷及腦幹出血不治。

判決書指出，曹男矢口否認有何傷害、毀損、恐嚇危害安全、傷害致人於死等犯行，他辯稱：我沒有打芮芮，也沒有把她手機螢幕摔壞，拿刀是要保護自己，沒有恐嚇的意思，當時我被2個男的及芮芮壓在地上，根本沒辦法打楊男。

法官審理，曹男與楊男互不相識，僅因其與芮芮間感情糾紛，就徒手毆打素未謀面之楊男頭部、胸部及身體，致最終因頭部鈍傷、臉部損傷、胸部挫傷及嚴重創傷型硬腦膜下出血等傷害而死亡。

曹男於檢警偵查及審判中均否認有何傷害致死犯行，其無端攻擊對家暴受害者給予援手之人傷害致死，犯後一再否認犯罪，甚至以罹患精神疾病卸責，事發迄今，未與死者家屬達成和解，犯後毫無悔意。

法官審酌，曹男與芮芮在爭執時就會暴力相向，甚至對於素昧平生、彼此無仇隙糾紛、僅是基於友情前來協助戴芮芮的楊男拳頭相向，導致傷重不治死亡，造成楊男家屬無可彌補的傷痛，行為實不可取。

曹男犯後一再狡辯辯、毫無悔意，迄今未賠償楊男家屬損害，兼衡犯罪動機、目的、手段、所生危害，警詢時自陳沒有工作、教育程度為高中畢業、家庭經濟狀況貧寒等一切情狀，高等法院法官日前依傷害致人於死罪，處有期徒刑8年6月。可上訴。毀損他人物品罪及恐嚇危害安全罪部分不得上訴。