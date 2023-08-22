新竹縣新湖警分局日前接獲婦人報案，加入「台股領航，財富中心」群組內下載「裕萊投資」APP，前後投資300萬元，因家人提醒始察覺有異，警方得知婦人將付款項226萬7千元，配合郵局用玩具鈔交付，埋伏當場逮獲2名車手。竹北分局則成功阻止2起投資詐騙案。

新湖分局表示，新豐所接獲報案，婦人告知詐騙集團要她交付現金購買226萬7000元的股票，並約在家中面交，警方成立專案小組隨即與新豐郵局張經理配合準備玩具鈔票，並在婦人家中埋伏。

20歲陳姓和19歲姓男子依約前來取款，警方見時機成熟，立即上前逮捕2名詐騙車手。全案詢後依詐欺、洗錢防制法等罪依法移送新竹地檢署，警方並積極向上溯源，擴大偵辦。

此外，竹北警分局近日成功阻止2起投資詐騙案，1名老翁在交友平台結識一位網友，對方向他介紹投資買賣平台，聲稱用戶成為賣家後，透過批發商品，可以高價轉售給買家，賺取差價獲利，如要領出所得，僅需告知平台客服人員即可出金。

老翁計劃再匯款4萬元至投資買賣平台，因當日匯款金額已達上限，欲向臨櫃申請提高單日匯款上限額度，行員發現有異通報，警方到場說明老翁才知是詐騙集團的手法。

有名老婦計畫與親戚投資購買法拍屋，欲提取160萬元進行面交，員警接獲通報到場，詢問親戚姓名時，婦人卻無法提供名字或聯絡方式，經深入了解，老婦才稱自己接到「遠方親戚」來電，告知低價合購法拍屋，再轉以投資或高價售出賺錢，但她從未與這位遠房親戚碰面過，也未看過任何相關房子合約書。

員警分析常見詐騙手法，相關投資詐騙常以三寸不爛之舌稱高獲利或假投資網站誘騙民眾匯款，因此需謹慎思考，2位民眾意識到自己可能陷入詐騙陷阱，感謝員警保住自己辛苦錢。

警方呼籲，任何聲稱可以輕鬆賺取高額利潤的投資機會都需要謹慎對待。在進行任何金融交易或匯款之前，應該仔細研究該平台或項目的可信度，避免成為詐騙的受害者。如發現任何可疑情況，請立即撥打165反詐騙專線或110尋求協助。