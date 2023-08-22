迷失的回家路？失智婦誤闖陌生門，警方協尋返家

家住台中北區83歲吳姓婦人日前清晨趁著家人還在熟睡出門，卻迷失方向走到陌生人家門口敲門，還直說，「我家在這裡，你可以幫我開門嗎？」讓清晨被敲門聲驚醒的何姓男子只好報警協助，員警到場詢問後，得知老婦人的名字載著老婦人回到戶籍地順利找到家屬，平安返家。

中市警第二分局立人派出所19日上午6時許，接獲報案稱在太原北路上有老人不知道自己的家在哪，員警到場後，吳姓老婦人還望著一早外出運動的陌生路人，喊著說「這個人我認識啦，那個人應該是我鄰居」，員警見她返家心切，立即著手尋親工作。

在查到老婦人戶籍地後，員警開著巡邏車載她返回戶籍地，此時熱心的鄰居剛要出門，一看到老婦人立馬就認出了她，心疼地對老婦人說「妳跑去那？要是下雨怎麼辦、妳要記得戴（防走失）手鍊」，趕緊通知她的兒子下樓照顧。

婦人兒子見到自己的母親，十分驚訝母親會迷路，還說，前一天母親還可以自己去住家附近買早餐，員警立馬向婦人兒子宣導失智症的狀況只會每況愈下，一定要幫母親配戴愛心手環或在衣服明顯處繡上可供辨識身分的資訊，老婦兒子非常感謝員警的幫忙，並溫柔地扶著母親返家，母與子偕行返家背影讓人動容。

第二分局提醒民眾，內政部警政署開辦自願指紋建檔服務，旨在透過家屬、監護人或社福團體申請自願捺印指紋建檔，提高身心障礙者（包括失智症老人或患者、疑似發展遲緩兒童或身心障礙兒童及少年、智能障礙、精神病患等）失蹤後尋獲的機會。