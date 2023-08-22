林懷強調自己不拿錢、不給錢，更質疑證人真實性，喊冤「司法不公」，隨後步入台東地檢署內。（蕭嘉蕙攝）

長沙台胞投資企業協會會長林懷被控收受陸資，以餐會、補助機票等方式賄選，助時任國民黨總統候選人韓國瑜選情，違反《選舉罷免法》，判刑3年2月定讞，22日下午赴台東地檢署報到，林懷強調自己不拿錢、不給錢，更質疑證人真實性，喊冤「司法不公」。

台東地檢署22日上午傳喚長沙台胞投資企業協會會長林懷發監執行，下午2點30分，林懷頭戴鴨舌帽、身穿藍襯衫，在姊姊陪同下赴東檢報到。

面對大批媒體守候，林懷劈頭就說，自己很冤枉，調查單位弄出1名林姓檢舉人，並採納其證詞，在檢舉賄選獎金高達1500萬的情況下，開庭傳喚林證，卻遭檢察官急忙取消，「我覺得這裡面很多貓膩」。

林懷進一步表示，對於檢調單位指控他收受陸資賄選，但在二審時就已證清陸方經費是提供台商協會，「這筆錢跟選舉沒有關係」。

林懷又說，台灣都是看風向辦案，很多烏龍法官都是如此，檢視資金和檢舉，他認為實屬烏龍、冤案。而林最後只留下一句「司法不公」便步入東檢署內。