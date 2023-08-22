「2023府城漢堡節」將於 9月2日至9月3日台南晶英酒店前廣場舉辦，特別邀請曾演出電影「陣頭」的藝人柯有倫到場與堡迷同樂，讓大家有吃有玩，「堡」證歡樂與美味。22日宣傳記者會台南市長黃偉哲、觀光旅遊局林國華局長、蔡宗豪議員、陳怡珍議員、沈震東議員、李啓維議員、許至椿議員、王家貞議員、台南市民宿文化發展協會柯凱文理事長、台南市文化觀光伴手禮產業發展協會戴泳明理事長、台南市旅館商業同業公會吳俊泰理事長、台南市推廣觀光工廠發展協會梁金生理事長、台南市旅行商業同業公會戴麗華監事及李航常務理事、中華海洋觀光推廣與農業特色振興協會朱峰正公關長、各立委及議員服務處代表等蒞臨共襄盛舉。

「2023府城漢堡節」將於 9月2日至9月3日臺南晶英酒店前廣場舉辦。（圖／台南市觀光旅遊局）

台南市長黃偉哲表示，府城漢堡節邁入第五年，已經形成一個品牌，大家可以發現各種琳瑯滿目的創意漢堡出現，已經超越大家對一般速食店漢堡的想像，不論是肉類食材或是蔬果，都讓饕客充滿驚喜。黃偉哲也特別推薦搭配台南鳳梨或芒果等果品，以及如虱目魚等各式肉類，讓創意漢堡更加展現滿滿台南味。

府城漢堡節邁入第五年，已經形成一個品牌，大家可以發現各種琳瑯滿目的創意漢堡出現。（圖／台南市觀光旅遊局）

觀光旅遊局長林國華局長表示，「府城漢堡節」今年是第五屆開辦，主視覺是以起司象徵安平古堡的堅固地基，繞以立體造型的蔬菜和肉片，寓意著400年地景平地而起，將食材乘載進古老又厚實的「筊」，並以「台南原點・四百再續」為概念主軸，推出一系列「有呷有保庇」的「好堡庇」美味漢堡，也添入台南在地食材入菜，也讓全台南的廚藝達人齊聚一堂，為台南美食再添風采，歡迎吃貨、老饕們來台南享受一場視覺與味蕾饗宴！

22日宣傳記者會台南市長黃偉哲、觀光旅遊局林國華局長、多位民意代表及業者等蒞臨共襄盛舉。（圖／台南市觀光旅遊局）

觀光旅遊局表示，9月2日至9月3日活動當日參與店家有FACTORY 1/2 小共嚐餐廳、豐藏鰻魚料理、朱熹漢堡、Sk尚恩廚房、8818比薩屋、鄰座熱狗堡、蓋拉澳式漢堡、米國胖美式漢堡、双木漢堡、月光餐酒館、斑迪先生、北園義法小館、海邊坐坐mix蜷尾家胖、Webberger、主觀廚房台灣牛漢堡專門等人氣店家，集團飯店台北晶華酒店與捷絲旅台南館主廚也將蒞臨大展身手，另有胖卡餐車：啃食漢堡、叢林漢堡、尤牧軟法堡、禾田餐車、吉娃漢堡、還沒想到名字的漢堡車、以及柴窯火腿製造所x小丞事x胖老闆誠意肉粥等共15家台南在地專門店、3家外縣市專門店及7家來自全台各地的餐車品牌，本次台南晶英主廚團隊推出「晶魚滿堂富蠔堡」，以台南七股盛產的炙燒無刺虱目魚肚、油漬野放牡蠣以及酥炸海大蝦作為主題，依序與新鮮食蔬夾入麵包裡，淋上特製塔塔醬與玉井芒果漬西瓜綿來平衡整體風味，最後再奢華點綴北海道海膽及魚子醬增添口感層次，完成這一道來自大海的禮讚。

另一款逗趣的「黃金開口笑」則是將切丁牛小排以黑白胡椒調味，浸泡鮑魚汁高湯後爆炒提味，內餡填入炸蒜頭、炸冬粉及香菜，劃上嘴巴並炸成金黃上色後，開口笑模樣彷彿聽到銀鈴般笑聲，令人不禁會心一笑，活動現場除了美味漢堡，還有親子體驗工作坊、樂團表演等活動，抓住暑假最後食光，一起來品嚐屬於不同凡響的「堡」庇漢堡。