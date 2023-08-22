今天是農曆七夕情人節，屏東海生館也充斥著粉紅泡泡，不僅有企鵝求愛成功與愛侶產下企鵝蛋，橫帶海龍也產下海龍寶寶。（屏東海生館提供／謝佳潾屏東傳真）

今天是農曆七夕情人節，屏東海生館也充斥著粉紅泡泡，不僅有企鵝求愛成功與愛侶產下企鵝蛋，橫帶海龍也產下海龍寶寶。（屏東海生館提供／謝佳潾屏東傳真）

今天是農曆七夕情人節，屏東海生館也充斥著粉紅泡泡，不僅有企鵝求愛成功與愛侶產下企鵝蛋，橫帶海龍也產下海龍寶寶，能在浪漫的節日喜迎「雙子」，連遊客都羨慕不已，還有人笑稱，企鵝恩愛孵蛋的樣子簡直閃瞎單身狗。

屏東海生館指出，目前是企鵝的繁殖季節，恰逢農曆七夕情人節，戀愛的氛圍感更是明顯，日前飼育員才剛幫企鵝布置專屬套房，而今就有企鵝求愛成功，不僅與愛侶共築愛巢還順利產下企鵝蛋，現已進入孵卵階段，相信不久的將來就會看見可愛的企鵝寶寶破殼而出。

除企鵝傳出喜訊外，台灣水域館展示的橫帶海龍也產下海龍寶寶，目前已由飼育員移至後場照護。飼育員說，橫帶海龍為海龍科生物，與海馬同科，親緣關係相近，因在海中悠游宛如水中蛟龍而得名，牠們與海馬的生殖方式相似，交配過後都由雄性負責孵育。

飼育員開心道，能在七夕情人節迎接2種新生命的到來，真是喜上加喜。對此，遊客見狀後則是羨慕不已，還有人笑稱，看著企鵝依偎孵蛋的樣子，甜蜜地簡直要閃瞎單身狗。

海生館表示，「七夕情人節夜宿優惠」持續進行至27日止，遊客只要於官網訂購今年底前的夜宿海生館活動，並於訂單備註「七夕情人節專案」，2人（6歲以上）同行即贈送告白企鵝布偶2隻，不只讓告白企鵝傳遞濃情蜜意，也讓眾多海洋生物見證海枯石爛的戀曲。