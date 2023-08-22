副總林春杰今日表示，預計大聯大今年營收會回到2020年水位，應該會比2020年更高，今年第一季確定是谷地，第二季已經回溫，第三季儘管為傳統旺季，但因為總體需求、通膨，故現在看到單季需求沒有到非常強勁，整個上半年對上下半年營收大致類似，比重約49比51、甚至49.5比50.5。

談到近期超熱的AI伺服器，林春杰表示，這的確是未來成長的趨勢，現階段這可以說是「大象、巨人玩的電腦」，大型業者都在準備生成AI領域，導致相關項目目前確實很缺，包含出貨給大陸市場降頻產品同樣很缺，只是AI伺服器的熱潮的確會排擠到一般伺服器市場。

林春杰進一步表示，第二季會是伺服器出貨股的底谷，第三季、第四季會持續成長，今年整體伺服器市場約1500萬台、AI伺服器占比不到4%，但是到2026年預計AI伺服器出貨達180萬，占總體伺服器出貨1750萬台的約11.3%，2022~2026年複合式成長44.6%，現階段大家都在押寶AI伺服器，以大聯大來說，AI伺服器基本上已經有在交貨，大聯大不會缺席AI。

庫存部分，林春杰表示，以消費性電子還說，自從去年下半年供需反轉以來，庫存調整近一年，有的調整快、有的慢，整體消費性電子調整已經得差不多，接下來來還要看是需求，今年預計整體消費性電子相較去年還是會衰退，但差不多回到2019年疫情前水位。至於之前相對強勁的汽車、工業電子、伺服器等，儘管都還是蠻強勁的，但是整體需求比較不明顯，庫存調整已經慢慢轉移到這部分。

車電部分，林春杰指出，目前半導體供需狀況舒緩很多，僅剩部分MCU(微控制器)、PMIC(電源管理IC)等少數零組件，其他幾乎沒有交貨問題。庫存消化上，汽車市場之前的待庫訂單都持續在消化，最終表現還是要回到市場需求。

林春杰也分享，知名研究報告數據指出，傳統燃油車2023年金年衰生產量將衰退5%，但新能源車(EV)持續成長，成長率上看39%，新能源車2022年滲透率占整體汽車3.1%，預計2023將成長到17%，且全世界新能源車市場大多數都是成長，又以大陸市場居冠，再者是美國。大聯大車電營收占比約9%，但都有兩位數的成長，是大聯大長期佈局的成果。