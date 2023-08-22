由台北市主辦的全國中等學校運動會將在明年4月20日至25日登場，為鼓勵學生進場觀賽，台北市教育局昨表示，公、私立中等學校在明年4月22日至25日間停止上課，因此調整1月23日至1月26日補課，換言之，台北市國中及高中生明年晚一周放寒假，卻引起家長抱怨機票都已經訂好，此舉擾亂原定旅遊計畫。教育局22日回應，已在6月中旬發文學校，將上述調整納入明年度行事曆。

台北市教育局原本規畫，明年1月21日開始放寒假，但配合全國中等學校運動會，昨宣布公、私立中等學校明年4月22日至25日停止上課，並調整明年1月23日至26日補課，以鼓勵學生賽事期間進場觀賽，並符合108課綱核心素養的培養與實踐。

台北市教育局副局長陳素慧今解釋，今年4月至5月間，已與家長會、各學級教師會與校長協會討論，考量到全中運場地主要使用國高中校園及體育局轄下場地，選手及賽事工作也多由國高中校務人員負責，才決定全中運期間停課，並於1月23日至26日補課，在6月中旬發文學校明年度行事曆告知此事。

針對家長抱怨國小與國高中放假時間不同步很困擾，陳素慧表示，全中運賽事籌備、參賽選手皆以國高中為主，國小較少，才認為要暫緩國高中課程，加上寒假延後一周，代表教科書需提前發放、提前安排課表，不希望也讓國小有過多行政負擔。

陳素慧表示，全中運睽違12年由台北市舉辦，也有提前告知家長相關應對措施，希望可多加體諒。