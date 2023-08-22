汪小菲前年和大S離婚後，便和張穎穎傳出熱戀，不過女方似乎不得張蘭喜愛，最終以分手收場，如今傳出他和網紅劉亦桐牽手被拍到，兩人似乎陷入熱戀，再度掀起網友熱議，沒想到劉亦桐突然爆料有人找汪小菲復合，慘遭嘲笑後便逃離，雖然沒有指名道姓，但外界推測所指的應該就是張穎穎。

劉亦桐在抖音發文，只見她寫下：「坐最早的飛機飛北京，被無情嘲笑後，灰溜溜的走了，發了一大堆無謂的獨雞湯，你以為別人看不懂你在內涵什麼嗎？」接著不忘向對方喊話：「輸了輸了，與其發一大堆毒雞湯立人設，不如正面的承認」，雖然並未講明所指對象是誰，但眼尖網友都推測所指的應該就是汪小菲前女友張穎穎，如今又有網友指出跟張穎穎當天坐同班飛機，似乎更增添可信度。

劉亦桐指出張穎穎求復合遭拒，最後慘遭嘲笑逃離。（圖／劉亦桐抖音）

對此，有網友好奇詢問所指何事，劉亦桐表示同樣身為女性，想給對方留點面子，因此並不想爆對方的料，沒想到對方卻動用黑粉水軍罵她，此外，對方還一大早跑來北京，卻苦無得到想要的結果，最後只好摸摸鼻子走人，未料卻發抖音內涵她，才決定用同樣方式告知對方，不過此作風讓許多人看不慣，紛紛留言要她不要炒熱度。

劉亦桐的作風讓許多網友看不慣，要求她不要炒熱度。（圖／劉亦桐抖音）

汪小菲和劉亦桐的合照日前被公開，只見女方輕輕將頭倚靠在男方身上，關係似乎頗為親密，此外，有人指出張蘭早就知道女方存在，而且早就獲得認可，加上劉亦桐是個富家千金，兩人可以說是「門當互對」，讓不少網友指出難怪深得張蘭喜愛。