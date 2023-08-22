一名50多歲男子有高血壓問題，長期服藥控制良好，但近來嚴重頭暈不適，連躺著也頭暈，原來是因近來天氣酷熱，男子在高溫下工作未充分補水，使得身體脫水，導致血壓過低引發頭暈不適。醫師表示，人體70%為水分，若補水不足，就會讓心臟過勞，可能導致心臟衰竭、心肌梗塞、心律不整等致命問題。

心臟內科醫師蔡松恩在《醫師好辣》中表示，上述男子長期高血壓，4、5年來靠藥物控制良好，但近來一次回診時稱，近來異常頭暈，不只站坐會頭暈，連躺著也頭暈，血壓量測發現，收縮壓僅80多毫米汞柱、舒張壓僅40多毫米汞柱，明顯低於正常值的120、80，顯示男子因血壓過低引發頭暈不適。

蔡松恩表示，經了解男子的生活型態才知，男子為一名板模工人，近來天氣炎熱，卻因工作滿檔，日夜加工，常須到高樓層施工，但他只帶一瓶水到施工現場，喝完後不想再下樓取水，就忍耐著口渴，繼續工作，但身體已處於缺水狀態，使得血液流量下降、血壓過低。

他說明，身體缺水會增加心臟的負擔，使得心臟過勞，除了心跳加速、血壓低問題外，還會導致心律不整、心臟衰竭、心肌梗塞等致命的心臟疾病。因此，天氣炎熱時，民眾務必要充分補水，「否則將造成不可逆的心臟傷害。」