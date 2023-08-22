印度總理莫迪今天上午搭機前往南非大城約翰尼斯堡，出席金磚國家峰會，他與中國國家主席習近平是否舉行雙邊會議，印度外交部仍未鬆口。

莫迪22日至24日訪問南非，出席金磚國家（BRICS）峰會及「金磚國家+對話」（BRICS Plus Dialogue）。今天上午他發表行前演說稱，期待與多名領導人在峰會場邊舉行雙邊會談。

雖然金磚峰會旨在討論開發中國家的發展事宜，但印中關係自2020年6月起因邊界衝突而陷入緊繃情況下，印度戰略圈人士更為關注莫迪與習近平是否舉行雙邊會談。

針對媒體有關詢問，印度外交部次長卡瓦特拉（Vinay Kwatra）昨天在新德里舉行的記者會上回應，莫迪與其他國家領袖的雙邊會談仍在持續洽排中，一旦確認將向外界宣布。

雖然自邊界衝突發生以來，莫迪與習近平也曾在其他國際場合碰過面，比如去年9月在烏茲別克舉行的上海合作組織（SCO）峰會，以及去年11月在印尼舉行的「20國集團」（G20）峰會，但未曾舉行雙邊會談。

觀察人士認為，印中兩國可能都有意願與對方舉行領導人層級的雙邊會議，但目前卡在由哪一方提出正式邀請，因為雙方都不想在國人面前向對方示弱。

著眼於元首外交，印度戰略圈人士把莫迪與習近平在金磚峰會上的互動氣氛，視為印中關係未來發展指標。

另一方面，有關金磚國家擴張議題，卡瓦特拉在昨天記者會上重申，印度對此持「正面」與「開放」態度；至於去美元化或共同貨幣議題，卡瓦特拉則說，目前會員國仍聚焦於如何增加以本國貨幣結算的貿易。

結束南非行程之後，莫迪將轉赴希臘進行官方訪問。根據印度外交部的說法，這是過去40年來首度有印度總理訪問希臘。

印度外交部說，印度尋求與希臘拓展貿易、國防與安全、基礎設施以及造船等領域的合作；在安全合作上，兩國數週前才剛舉行過雙邊海軍聯合演習，印度也將邀請希臘參與印度國防產業發展計畫。（編輯：韋樞）1120822