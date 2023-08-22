花蓮2名少女玲玲、小薇（化名）11年4月某日上午，透過交友APP認識吳姓男子，相約一處公園見面，聊天過程中玲玲告知吳男，他們真實年齡是13歲，聊天結束後，吳男騎車離去，玲玲與小薇則前速食店用餐。

當天下午1時許，吳男邀約他們到自己住處，玲玲拒絕、小薇是答應，吳男騎車將小薇載回家途中，小薇說自己已經滿14歲（實際年齡13歲），當2人進吳男住處後後，吳男獸性大發，強壓強迫口交得逞後，騎車送小薇回家。

當晚8時許，吳男將目標轉向玲玲，提出要求要前往她的住處，玲玲予以拒絕。吳男不死心，因為交友APP有定位功能，加上聊天時玲玲曾透漏住在某間幼兒園附近，吳男竟循線找到其住處，玲玲出門與吳男碰面時，被拉到暗巷裡面，強壓玲玲逼迫口逞獸慾。

法院審理，吳男表示，跟玲玲在網路上聊天時，就有提到口交的事情，公園聊天時，也有跟玲玲、小薇聊到口交的事情，她們都知情，也都同意口交。

當天玲玲說小薇想跟我在一起，問我要不要跟她在一起，我拒絕，後來玲玲轉達小薇想來我家，我就去載小薇到我家，我跟小薇口交、摸她的大腿與胸部，都有經過她同意，我沒有摸她的生殖器。

當天晚上是玲玲說她想要口交，我才會去她家，我沒有強迫，她有同意口交。我也不知道他們的真實年齡與姓名。

B女則表示，事發後幾天，玲玲有說在哪裡被口交，因為她跟我講這件事情，所以我也跟玲玲講我那天發生的事情，玲玲跑去告訴老師，剛好那時我老師也在，老師就告訴我媽媽，我後來想到這件事情會覺得噁心、想吐，現在也會覺得噁心，想到吳男對我做的那些事情，曾經想澳自殘。

玲玲則表示，當晚吳男先說要來我家，我開玩笑的跟他說我家在一家幼兒園附近，因為交友APP有定位，加上聽到很大聲的機車排氣管聲音，發現他真的來我家，因為害怕出去看了一下，他問我要不要去巷子裡面做，我說：「我不要、我就是不想」，他就拉到我家到巷子內，還說「如果你不幫我口交，我就對你動手」。

玲玲難過地說，我回家後傳訊息給媽媽，傳了一個哭的貼圖，我之後有跟吳男聊天，他問我：「舒服嗎？」我回答：「不舒服！」他還問我：「好吃嗎？」，我說：「不好吃！」除了這次對話，就沒有再跟他聯絡，因為我害怕會有第2次。被強迫我口交時我嚇到，結束後很想吐，心情很低落，很害怕會懷孕。隔天我將此事告訴同學，我有跟他說被告威脅我如果不幫他口交，他就要打我。

法官審酌，吳男明知玲玲未滿14歲、小薇未成年，竟因色慾薰心違反意願，在天內，對先後他們強制性交逞一時之性慾，惡性非輕，已嚴重影響身心健全及人際關係發展，對造成難以抹滅之傷害，應予嚴懲。

吳男犯後未能正視己非，始終否認犯行，迄今均未和解、表達歉意，犯後態度不佳，法官日前依成年人故意對少年犯強制性交罪，處有期徒刑4年2月。又對未滿14歲之女子犯強制性交罪，處有期徒刑7年10月。應執行有期徒刑9年。可上訴。

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