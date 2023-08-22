台中市梧棲區梧南路1處資源回收廠22日14時20分傳出火警，濃濃黑煙直竄天際，所幸無人受傷、受困，持續灌救中。（台中市消防局提供／潘虹恩台中傳真）

台中市梧棲區梧南路1處資源回收廠22日14時20分傳出火警，現場堆積之塑膠粒因不明原因燃起烈火，濃濃黑煙直竄天際，台中市消防局獲報後，出動各式消防車19輛、消防人員39名前往灌救，清查無人員受困，持續灌救中，詳細起火原因尚待火調人員後續進一步調查。

台中市梧棲區梧南路1處資源回收廠22日14時20分傳出火警，冒出濃濃黑煙直竄天際，包括隔壁龍井區民眾都看到，引發民眾於社群軟體熱烈討論，甚至還有民眾表示從大甲區開上國道也能看到。台中市消防局獲報後，立即派遣第四大隊、梧棲、沙鹿、清水及台中港南堤分隊等共計5個單位，出動各式消防車19輛、消防人員39名前往灌救。

台中市消防局指出，現場由副大隊長朱錦源擔任指揮官，消防人員到場發現為工廠戶外廣場及貨櫃堆積之塑膠粒起火燃燒，清查無人員受傷、受困，立即佈起水線，目前持續灌救中，並同步通知環保單位，詳細起火原因尚待火勢撲滅後，由火調人員進一步調查、釐清。