Global Mall新北中和KAKAO FRIENDS夏季限定店主推「Netflix x KAKAO FRIENDS」系列新品，推薦價129元起。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

Global Mall桃園A19「茶自點複合式餐飲」百貨首店近期開幕，多樣化複合式選擇滿足家庭客不同需求。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

老虎城「TIGER CITY四葉市集」輪番舉辦不同表演活動，也有職人手作、親子DIY讓家庭客體驗。（老虎城提供／朱世凱台北傳真）

碧潭廣場27日前舉行「碧潭寶貝運動會」，讓孩子參加「跳跳馬小騎士競賽」還有機會拿千元禮券。（碧潭廣場提供／朱世凱台北傳真）

台茂購物中心擁有占地超過5000坪的公園綠地，26日晚間將舉行熱情火舞秀。（台茂購物中心提供／朱世凱台北傳真）

把握開學前最後的暑假時光，百貨商場再推一系列活動吸引大小朋友到訪，包括人氣IP限定店展出、兒童競賽拿禮券等，讓家庭客在假期畫下句點前共享天倫樂。

Global Mall今年暑假業績自7月起迄今較去年同期增長20％，便加碼推獨家活動，即起至10月2日「KAKAO FRIENDS夏季限定店」快閃Global Mall新北中和2樓，讓大眾不用飛韓國就能看見萊恩與夥伴的超萌戲水風裝扮；另Global Mall也祭多個美食新櫃，「茶自點複合式餐飲」百貨首店已於桃園A19的3樓開幕，店裝走網美奢華風格，餐點包括熱炒、火鍋等，午晚餐到下午茶均有，套餐200元起，31日前平日內用消費享珍珠奶茶買一送一。

老虎城有感於親子客在暑假期間就占了近5成，由商場官方經營的「TIGER CITY四葉市集」同樣受到歡迎，持續推出不同活動，每周六日下午3點至晚上8點常態舉辦並有街頭藝人表演，同時集結職人手作、親子DIY等活動，中秋將近有機會看見相關文創商品等，在都市叢林中享受愜意氛圍。

碧潭廣場購物中心搭上碧潭地景藝術節活動，家庭客一口氣占據至少7成，為了讓孩子玩得開心也撫慰爸媽荷包，27日前展開「碧潭寶貝運動會」活動，其中跳跳馬競賽很受親子喜愛，不只能讓寶貝放電，第一名還能拿2000元禮券，開辦至今場場爆滿少說吸引100人以上同樂，

台茂購物中心主打滿足各年齡層放電需求，娛樂部分包括7樓的「卡通尼樂園」親子歡樂室內遊樂園、兒童專屬的「空中足球場」等；另台茂擁有占地超過5000坪的公園綠地，26日晚間7點半到8點將舉行火舞秀「熾炎鳳凰」，展示優美舞姿與火焰堆疊；此外，31日前有五大知名品牌家電聯合特賣，包括DYSON、LG等，旗下明星商品全面4折起。