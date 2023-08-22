吳昱廷和粉絲丟上台的貼身衣物合照。（滾石唱片提供）

U：NUS日前在台東舉行《Reborn to be Alive》巡迴演唱會。（滾石唱片提供）

唱作團體U：NUS日前在台東鐵花村舉行《Reborn to be Alive》巡迴演唱會最終站，歌迷紛紛響應畢業主題，穿起校園制服參與系列巡演的「畢業典禮」。團員們更親自設計繪製4人的Q版形象，輸出成實體的「畢業透卡」，在演唱會現場發送給所有歌迷。而演出後，U：NUS換上學生制服和粉絲分批合拍的「畢業團照」也在近日出爐，提供給歌迷保存留念，心意滿滿成為整趟巡演最特別的紀念禮物。

U：NUS巡演結束，團員們收到大量歌迷的信和卡片，日前高有翔開直播到凌晨，堅持把每張卡片看完，其中有粉絲用細毛筆字書寫卡片，讓他印象深刻，演唱會上也見到粉絲穿著印有愛犬Fendi的衣服等等，讓高有翔感動不已。面對粉絲一直以來的支持，高胥崴也霸氣說：「愛不需要分節日，只要UNi繼續支持，我們會用我們的努力來回應，這是我表達愛的方式！」蔡承祐也向粉絲表示：「巡演結束了，但很想趕快再見到大家！現在U：NUS這個團體不只是我們，也是與你們的大家庭，不只情人節，希望我們繼續陪伴彼此每一天。」

而情人節前夕，吳昱廷也突發出與女性貼身衣物的合照，揭曉原來台東場時，不少粉絲跟隨近年演唱會的風潮現象，紛紛往舞台上丟貼身衣物，而當天現場台上的「遺失物」都被吳昱廷打包帶走，在七夕前夕拿來擺拍「風格照」，更幽默搭配文字寫道「失物招領」，粉絲也爭相留言回應：「可以把你帶走嗎」、「東西可以留下，人我領回去」、「我的心掉了，你有撿到嗎？」U：NUS也預告9月2日將首次踏上高雄巨蛋參加「第18屆KKBOX風雲榜」演出。