近期因「雲豹小公主」爭議而備受外界討論的民進黨立委賴品妤，今（22）日召開記者會，除表示尊重父親賴勁麟辭去雲豹董座，也喊話會為了自己與家人的清白奉陪到底。相關新聞引發網友們熱議，有人更想起賴品妤日前被記者追著跑的一幕，酸嗆她「前幾天跑的比誰快的是誰？」

賴品妤強調，她與家人清清白白，不但問心無愧，也可受公評，她提到，近日不斷被人潑髒水，若真的有任何證據證明有不法，應當要去告發，她絕對支持用最高標準檢視這些事情。賴品妤也呼籲，不肖人士應立刻停止荒謬劇本，她相信民眾眼睛是雪亮的，會唾棄這些暴力且惡劣行為，也會為堅持理想戰鬥、絕不畏戰。

不少網友前往《中時新聞網》與入口網站《Yahoo》相關報導留言區留言，他們表示，「得了便宜還賣乖」、「鬼話連篇」、「為證明自己不是門神，為何賴品妤不辭立委」、「前幾天跑的比誰快的是誰啊」、「民進黨政客的標準表現：無視問題、睜眼說瞎話」、「不畏戰？雲豹公主跑得快，怕被媒體問耶」、「這年頭，黑的都可辯成白的」。