台東縣國中小校長會議今天在娜路彎大酒店舉行。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣國中小校長會議今天在娜路彎大酒店舉行。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣國中小校長會議今天在娜路彎大酒店舉行，特地邀請逢甲大學教授洪耀正講授「玩遊戲學習AI思維」，帶領校長們深入了解AI基本概念，台東縣長饒慶鈴說，台東率先全台打造「虛擬學校」，透過跨校遠距為蘭嶼鄉等偏鄉學校增設多元課程，培養孩子獨立思考及解決問題的能力。

饒慶鈴表示，教育是關乎孩子成長發展的事業，她不僅關注學生的全面發展，培養學習興趣和創造力，也期盼他們具備獨立思考和解決問題的能力，其中，掌握AI相關知識和技能就是掌握未來時代的關鍵能力。縣府持續投入中小學數位學習，透過數位科技改進教學方法與學習體驗，包括提供偏遠地區學生1人1台平板、鼓勵教師進行數位學習課程，縣內教師已有約8成參與科技輔助自主學習研習，已有44所學校辦理跨校數位學習公開課。

此外，增設未來教室及智創中心，提升孩子的競爭力，並率先全台打造「虛擬學校」，與國立台灣師範大學合作，透過跨校遠距，為蘭嶼鄉等偏鄉學校增設多元課程，運用網路科技，讓分散各鄉鎮的師生能穿梭在實體教室及線上空間共學，更運用AI數位工具輔助課程，讓科技教育結合地方特色課程，創造跨領域及具國際視野的數位學習能力。

今日邀請逢甲大學教授洪耀正講授「玩遊戲學習AI思維」，帶領校長們深入了解AI基本概念，並透過遊戲實作親身體驗AI在現實生活中的應用，啟發校長們在教育領域中應用AI思維的創新可能性。

接續由新北市海山國民小學曾俊夫老師帶來「生成式AI運用於教育領域初探」，講解生成式AI的定義、生活應用以及帶來的生活衝擊及體驗；而緯創集團資深總監鍾嘉欣則以「從企業人力資源談教職之人才發展策略」為題，深入探討企業中人力資源的重要性，以及如何培養優秀的人才。