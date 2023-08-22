藍綠議員針對程序問題發生爭論。（呂健豪攝）

新北市議會今（22）日舉行臨時會第2天的議程，不過在會議開始時，民進黨議員顏蔚慈提出質疑，整個臨時會10天的議程並未經大會同意，在程序上有問題，同黨議員黃淑君也提出，議長蔣根煌昨日沒有確認議程並交付大會實質審查，整個議事日程並沒有完備；部分藍營議員認為依循往例皆是如此，程序上並沒有問題，藍綠雙方為此產生爭論，最後綠營提出清點人數，因在場人數僅有17人未達1／3，主席便在下午2點43分宣布散會。

原定今日舉行臨時會第2天的議程，不過下午2點會議剛開始，顏蔚慈便率先發難，針對本次臨時會的程序問題提出質疑，認為10天的議程並未經由大會同意，不應只是遵循慣例就任意召開會議、任意散會，在議會如此神聖的殿堂，那麼多天的議案，居然沒有經過議會同意。

國民黨議員周勝考則認為，昨日開會時，議長蔣根煌都有念過議程，當時如果有議員有意見自然就會提問，都沒有人有意見的情況下就是視為同意，否則後續也不會讓審計處長進行報告。

綠營議員黃淑君則回擊，「沒有依據循慣例這種事！」認為議長沒有確認議程並交付大會實質審查，議事日程並沒有完備，強調沒有所謂的「舊習」，新北市府、新北市議會都應該依法行政，所有議程、議案都要經過確認，否則都是打假球、作假帳；陳乃瑜也說，議長直接宣布確認議程，沒有經過議會所有人同意確認，程序有疏失。

藍營議員陳明義則表示，本屆議會有很多新科議員，大家對於議事規則有不同解讀，現在提出來釐清是好事，因為過去新北市議會的開會效率非常差，他也強調「慣例不見得正確」，把程序完備是好事，但他也替議長蔣根煌緩頰，認為他並沒有迴避議程審查，但的確可以做得更好。

新北市議會法制室則回應，有關昨天大會會議摘要紀錄，是在下次大會來確認是否有問題，應該是在下次大會時再提出來討論；最後藍綠雙方針對程序問題爭論不休，民進黨提出清點人數，最後僅有17人在場，不到規定的1／3，主席只能在下午2點43分宣布提早散會。

對於今天議會的情況，國民黨團書記長廖先翔痛批：「荒謬至極！」他說民進黨昨天才說要好好審決算，結果今天用議事杯葛，如果決算審查因此無法審下去，民進黨要負最大責任；藍營議員呂家愷則是語帶諷刺地說，感謝民進黨，知道今天是七夕，為了讓大家可以提早回家陪伴侶、情人，所以讓大家提早散會。

國民黨新北黨團也發出聲明，批評綠營荒腔走板，強調議長敲槌主持會議，本就是議長職權，議長也給予議員充分的尊重，然而民進黨卻藉勢藉端，企圖打破規則，賴清德當初藐視台南議會彷彿再現新北。

國民黨團指出，民進黨口口聲聲說要審查總決算，會議主席甚至力勸民進黨不如好好開會，然而民進黨高喊清點人數後閃離議場，會議僅維持30分鐘，民進黨完全自打嘴巴，同時也呼籲民進黨議員如果不願意認真開會，浪費納稅人錢，不如捐出一日薪水，對社會恐怕還比較有正面幫助。

而在新北市議會唯一一席民眾黨議員陳世軒的看法則與父親陳明義相近，他認為過去一直在講慣例、舊習，但本屆很多年輕的新科議員，對於所謂的慣例勇敢提出質疑與挑戰，對於議會的民主程序發展是好事。