高雄市旗山天后宮今年為慶祝月老星君聖誕，恢復疫後聯誼活動，廟方歡迎未婚青年踴躍參加。（廟方提供／林雅惠高雄傳真）

高雄市旗山天后宮往年農曆8月15日中秋節舉辦月老星君牽姻緣活動，受到年輕未婚男女歡迎，因為新冠肺炎疫情關係，已經睽違四年未能舉辦，今年為慶祝月老星君聖誕，恢復疫後聯誼活動，廟方歡迎未婚青年踴躍參加。

旗山天后宮表示，農曆8月15日中秋節，同時也是月老星君的聖誕之日，在這特別的日子，旗山天后宮今年將舉辦一場期待已久的聯誼活動，專為未婚的青年男女們而設計，歡迎未婚男女踴躍參與。

旗山天后宮指出，月老星君在道教信仰中被視為婚姻和姻緣的守護神，人們相信祂的祝福和力量能夠引導他們找到合適的伴侶，並維護幸福的婚姻關係。

這場聯誼活動旨在締造愛情的緣分，在疫情的影響下，很多人的社交機會受到限制，尤其是單身的青年男女們，因此，廟方決定以月老星君為引領，為這些未婚青年們締造一個認識新朋友、尋找愛情的機會。

旗山天后宮的主任委員葉冠億表示，依照過去的經驗，男生較為積極主動，很快就報名額滿。女生則比較含蓄，因此廟方提供女生免費報名的優惠，而且當天如果配對成功，還加送一條專櫃品牌項鍊，目的就是要鼓勵大家走出來，勇敢踏出這一步，幸福就在不遠處。

報名方式非常簡單，有興趣參加的朋友們只需在天后宮的官方網站或社群粉絲團線上填寫報名表格，或是直接到旗山天后宮服務台現場報名即可。

旗山天后宮表示，這次的活動將提供趣味的互動遊戲和社群交流，讓參與者有機會深入了解彼此，不僅是一個尋找愛情的機會，也是一個結交新朋友、擴展社交圈的平台，相信在月老星君祝福下，這次的聯誼活動將為參加者帶來美好的緣分。