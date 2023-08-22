給你們按讚！1輛滿載飲料的中型貨車今天行經彰化市中央路與中華西路口轉彎處時，車上載運的飲料約有60箱也跟著散落滿地，影響該地行車安全，還好一群正要去考堆高機駕照的菲律賓移工行經，他們當下將馬路上的飲料清除，讓直擊民眾稱許不已。

該輛滿載飲料的貨車行經彰化市中央跟中華西路路口時，疑似車上貨物綑綁未牢靠，導致在轉彎時，車上將近60箱的飲料掉落滿地，當時車輛眾多，紛紛閃避，左閃右躲，行車狀況險象環生

當時8名到附近考堆高機駕照的菲律賓移工見狀，立即主動幫忙，他們頂著烈日，在車水馬龍的路口將散落馬路的飲料搬走，就在眾人穿梭車陣來回搬運好幾趟後，該地店家提供推車，方便將馬路上的飲料清除。

因有部分成箱的飲料掉落後，包裝破損，導致飲料液體灑落一地，有熱心的民眾將機車停放在路口，並警戒及疏導來往車輛，在眾人加速清除下，約5分鐘後即將飲料清除，讓交通恢復順暢。