Arm文中表述，由於業務過於集中在中華人民共和國，讓自己特別容易受到左右中國大陸經濟與政治風險的影響，像這個亞洲最大經濟體已出現螺旋式下降（downward spiral），與歐美政治緊張情勢升溫，還有可能會失去在中國大陸重要的分公司控制權。

Arm目前處理中國大陸大部分的業務，是透過Arm Technology來執行。同時，Arm Technology也是一個獨立的營運部門，為Arm最大單一客戶，占Arm上個財年銷售業績的24%左右。不過，Arm與母公司日本軟銀並無法掌控Arm Technology。

但是，軟銀擁有Arm China這家公司約48%股份，其中大部分股權是由中國大陸投資者所持有，其中包括與Arm China前執行長吳雄昂（Allen Wu）有關連性的實體。

在2020年，這位前執行長因遭指控涉及利益衝突，並散布假消息，故就被Arm China投票表決給解雇。據悉，吳雄昂拒絕去職，宣稱仍握有公司主控權，但此公司治理的問題，似乎2022年已解決。

Arm表示，還是依靠與Arm China的商業關係打入中國大陸市場。如果這種關係日後不再存在或惡化，Arm在中國市場的競爭能力可能會受到重大打擊的不利影響。

由於中國大陸這個全球最大的智慧手機市場，以及製造中心的成長趨緩，加上以美國為首的盟國，陸續祭出限制中國大陸取得先進技術的政策。因此，Arm的業績也正被侵蝕，在中國大陸只能販售性能低，獲利不高的晶片產品。

上個財年期間，Arm在中國大陸的權利金營收成長速度變慢，Arm也示警，未來靠著專利權的使用費所得以及授權金，或許都會受到衝擊。彭博社認為，Arm與Arm China之間不穩定的關係，對未來獲利來說都是風險。

Arm最大客戶中，包括每年有近20%營收都是中國大陸貢獻的蘋果，主要硬體產線都是採用Arm架構的處理器。另外，享有領先地位行動晶片製造商高通以及聯發科等，都將大部分由Arm設計的架構晶片，賣給中國大陸智慧手機製造商。

因此，這家總部位於英國劍橋的科技公司，大部分業績都是過於集中在少數幾家業者。根據這份申請書，包括Arm China在內的五個實體，合計共占Arm截至3月31日的上個財年總營收57%。