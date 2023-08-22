天后李玟（CoCo）被揭生前擔任陸綜《中國好聲音》導師，抗議賽制不公，和節目起爭執而種下心結，引發外界翻出節目過去的諸多爭議，其中擔任數屆導師的那英，就被起底淘汰歌手周深、要姚貝娜臨陣換歌等，而她原本要出席9月17日在上海舉辦的春浪音樂節，不過主辦單位今（22日）則宣布，那英因身體欠佳請辭演出。

那英是《中國好聲音》最受爭議的導師，她擔任數屆導師，以直率作風深受觀眾喜愛，但她選人標準屢掀風波，曾經淘汰現今當紅的「美聲男歌手」周深，還要姚貝娜臨時換唱高難度的〈All By Myself〉，導致她硬著頭皮表演不擅長的歌曲，最後表演失常。

那英原本要出席9月17日在上海舉辦的春浪音樂節，不過主辦單位稍早宣布：「讓所有人措手不及的是，我們收到關於那英因為身體欠佳，需要請辭本場演出的消息」，雖然經過多次的溝通與討論，那英還是堅持缺席。

消息曝光後，微博還以「那英以身體欠佳請辭音樂節演出」登上熱搜榜，網友也紛紛討論：「是不敢出來了吧」、「提前一個月身體不適」、「病的挺嚴重的啊，一個月後的音樂節現在都知道參加不了」、「她心裡比誰都清楚」、「是心情欠佳吧」。