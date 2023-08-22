陸美關係持續緊繃，財經專家黃世聰分析指出，陸美的狀況就像木馬屠城記，本來是大陸想要對美國木馬屠城，也就是透過人力進到美國，學習美國最好的技術然後想超越，但沒想到薑是老的辣，有兩個產品完全打到大陸的要害，包括特斯拉以及蘋果iPhone手機。

黃世聰在《關鍵時刻》節目中表示，2018年陸美開始打貿易戰，其實大陸的策略很簡單，要用大陸的市場拉住美國的兩大企業，即蘋果跟特斯拉，大陸想利用這兩家公司的技術，把大陸的電動車產業還有手機產業扶植起來，這樣就擁有跟美國叫板的能力，但沒想到，當初埋了這兩個大木馬，現搞得大陸產業雞飛狗跳。

黃世聰說，大陸貪圖特斯拉的供應鏈，希望學到特斯拉的技術，而且把特斯拉奉為上賓，沒想到特斯拉進到大陸市場後，雖然也扶植了大陸的供應鏈，但卻開始大殺價策略， 逼得大陸新能源車也跟著降價。

黃世聰說，表面上大陸的新能源車搶占了市場， 市占率非常高，可是在這樣紅海戰略下，除了比亞迪能賺錢之外，其他幾乎都陷入虧損的局面，反而把大陸的電動車市場殺到血流成河，像是小鵬汽車第二季大幅虧損，利潤從9.1%摔到負8.6%。

另外則是iPhone手機，黃世聰強調，iPhone在大陸賣得很好之外，有80%都在大陸生產，養了好幾百萬人，在這種情況下，怎麼去制裁iPhone？反而讓大陸陷入非常大的麻煩。