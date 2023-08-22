希臘今天正與日益嚴重並造成2死的野火搏鬥，這場一個月內的第二波致命大火也迫使希臘進行大規模疏散。

法新社報導，大火伴隨著猛烈的狂風和高達攝氏41度的氣溫肆虐希臘東北部、艾維亞島（Evia）、基斯諾斯島（Kythnos）以及雅典北方的維奧蒂亞（Boeotia）地區。

消防部門發言人告訴法新社：「有9處活躍的火勢，這與7月份的情況類似。」她指的是上個月導致5人死亡的一波野火。

昨天晚上，東北部港口城市亞歷山德魯波利斯（Alexandroupolis）的醫院下令進行疏散，該地區的大火持續失控延燒，至今已來到第4天。

海岸警衛隊表示，已將65名患者轉移至在港口等候的渡輪上。

在首都附近的艾維亞島上，官員昨晚疏散工業城鎮尼亞阿塔基（Nea Artaki）的居民，該地大火已燒毀家禽和豬隻養殖場。

大火還威脅到達迪亞國家公園（Dadia National Park），昨晚在該處發現一具據信是無證移民的男子屍體。

昨天早上，一名年邁的牧羊人也被人發現死於維奧蒂亞地區。