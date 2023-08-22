近期YouTube影片「山道猴子的一生」爆紅，還被全網鼓吹改編成真人版。不過，「山道猴子」這個悲劇故事在生活上經常上演，土耳其一名23歲帥哥網紅塔斯（Burak Can Tas），才向女友求婚成功將舉辦婚禮，日前騎車時遇突發狀況慘摔；事後未婚妻出面證實塔斯死訊，令他的粉絲都很難過又不捨。

塔斯在土耳其以帥氣形象和重機愛好者聞名，經常透過社群分享馳騁時的帥照，或是精緻的生活，光是IG就有10多萬粉絲支持；怎料，據當地媒體報導，塔斯8月初在達納市（Al-Dana）騎車時，一隻野狗突然衝到街道上，他閃避不及撞上，飛出車外死亡。

而塔斯不久前才與女友卡拉（Yaren Kara）求婚成功，傳出車禍慘死意外，卡拉也在社群上心痛證實，「親愛的，感激你陪著我的每一天，你是我的唯一，也會是我在這世上最想念的人」；據悉，塔斯與卡拉的婚禮原本在幾周後舉行，如今卻天人永隔，令廣大粉絲都很不捨，紛紛留言悼念他「英年早逝，願安息」。

網友Eric Duan用「山道猴子的一生」畫出一名年輕人沉迷當網紅，又因為感情創傷影響，逼走體貼女友和好朋友，最終在一場意外失去生命的悲劇；儘管原創者表示故事純屬虛構，卻意外勾起廣大網友共鳴，不僅紛紛求拍真人版，還開始從影片的蛛絲馬跡找尋現實生活中有關的人事物。