富林-KY營運連二季EPS逾1元，上半年EPS 2.52元；7月營收月增10.29％，年成長6.18％。COACH訂單仍為銷售主力，伴隨供應鏈南移，越南基地效益發揮，營運蓄勢更上層樓。

鼎基受惠原料價跌、高毛利PPF與手術套出貨增加，第二季毛利率提升至32.31％，獲利季增87％，年增3.85％，EPS 1.33元：上半年EPS 2.04元。在預期美系客戶已穩定出貨利潤較高的醫療薄膜及具精密塗層的PPF訂單有望增長，產品組合優化，營運走堅提振。

富林-KY生產乳膠皮、柔軟皮、膠布，生產基地為越南同奈廠、海防廠。其中，海防廠廠區生產線兩條乳膠皮生產線及一條膠布生產線；同奈廠生產線除有乳膠皮、柔軟皮生產線各一條，還有PU、膠布各三條生產線。

富林-KY認為，配合COACH環保政策，採用回收材料，品質已得到COACH確認合格。 加工廠移至越南就近開發漸成趨勢，而公司PVC，PU及超纖產品齊全，交期穩定，短期尚無可匹配之競爭廠商，成為品牌商合作開發首選。

鼎基為全球前三大TPU薄膜產品供應商，整合上游TPU造粒至下游TPU產品，具一條龍式生產技術；產品包括TPU薄膜、密封件、管帶；高機能薄膜產品主應用成衣、戶外用品、車用。

鼎基透過北美分公司開發車用、醫療等利基應用，TPU具環保、高度抗腐蝕性、抗汙性，成為高階車款車漆保護膜的首選。另，微創機械手臂無菌保護套產品也通過客戶認證。