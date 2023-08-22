2024立委選戰如火如荼，《TVBS》今(22日)公布台北市第四選區(南港、內湖)立委民調，國民黨參選人、台北市議員李彥秀獲44%支持度居冠，民進黨現任立委高嘉瑜以27%居次，代表台灣基進參選的吳欣岱獲13%墊底。對此，高嘉瑜先笑說「照片可以換一張比較好看的一點的」，但也坦言看到民調一時之間比較訝異，民調起起伏伏、有真有假，但無論如何這是一個警訊，港湖選區藍大於綠，除了團結基本盤外，還要努力擴大中間與年輕選票才能勝選。

民調顯示，高嘉瑜在20至29歲支持度最高(37%)，李彥秀在40歲以上高達近5成，大幅領先；政黨交叉分析顯示，民進黨認同者有38%支持高嘉瑜、29%支持吳欣岱，態度分歧，而國民黨認同有9成以上支持李彥秀。

對於民調結果，高嘉瑜今在TVBS政論節目《新聞大白話》先是開玩笑說，「照片可以換一張比較好看的一點的」，民調起起伏伏、有真有假，但無論如何這是一個警訊，也是在幫她告急，內湖南港過去也都知道是藍大於綠，所以一定要團結，除了團結基本盤以外，還要努力擴大中間與年輕選票，才有機會勝選。

高嘉瑜表示，民調可以參考，也代表她要更努力，但無論如何她過去在立法院的問政大家都有目共睹，無論是監督執政，或是在實坪制、降低公設比、降低汽車關稅、降低保健食品關稅等等，都是站在民意的角度、以民生為出發點，這些大家都有看到，還是會在內湖南港一步一腳印，爭取更多選民的認同，這才最實際，最後票投出來才是最關鍵的，這些民調的變化也都是她在基層努力的方向跟依據。

高嘉瑜也補充說，她自己沒有做民調，看到TVBS的民調結果，一時之間也是比較訝異。