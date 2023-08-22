針對副總統賴清德過境訪美、接受外媒採訪，大陸連續祭出制裁措施，包括禁止石化產品、芒果進口加上文攻武嚇，使得兩岸關係日趨緊張。旺旺集團副董事長周錫瑋今天（22日）呼籲民進黨政府，不要用敵對方式來處理兩岸關係，多想想如何協助台灣農民掌握大陸廣大的市場。

第14屆津台投資合作洽談會今天在天津開幕，針對大陸接二連三對台灣的工業、農漁業產品祭出制裁措施，周錫瑋出席會議接受媒體訪問時表示，過去兩岸在ECFA的框架底下，大陸進口台灣農產品採取政策利多，也就是說，台灣產品比起國際上其他同類型的產品享有比較優惠的待遇，不僅關稅較低，進口程序也較為簡便，「如果兩岸經貿回歸世貿組織（WTO）的精神，利多的方向就會減少」。

正本清源的做法，周錫瑋認為，「還是希望民進黨政府不要再去做一些台獨仇視分化的舉動，讓台灣農民真正體會大陸市場是我們需要的，彼此之間的互惠，甚至大陸給台灣的利多能夠增加，對台灣農民才是未來比較好的發展。」

大陸是否會突然中斷ECFA、取消早收清單的紅利？台灣工商界對此憂心忡忡。周錫瑋直言，台灣有些人或許不想要這些利多，大陸也不可能永遠熱臉貼冷屁股，兩岸需要彼此相互尊重。

周錫瑋呼籲，「既然是兩岸互相需要，彼此能夠共同繁榮進步，又能解決台灣農漁民和企業的許多問題，千萬不可以讓台獨政治掛帥而影響台灣的利益。如果民進黨繼續採取仇中、對抗的錯誤路線，將來陸方終止ECFA是有可能發生的。」

周錫瑋表示，近日大陸方面連續祭出的制裁措施已經發出了明確的警訊，「兩岸應該用和平的方式相處，如果一定要用台獨敵對來處理兩岸關係，這是最愚蠢的方式！」