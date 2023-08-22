桃園市八德區主幹道介壽路正在建置綠線捷運，下午傳出不慎挖破管線，導致瓦斯外洩，消防人員緊急前往現場灑水，欣桃人員也趕赴現場，目前已經完成止洩，並無人員受傷。

消防局指出，下午14時36分接獲桃園市捷運工程局來電報案，稱介壽路二段、大潤發前面道路，因施工單位不慎挖破管線，造成瓦斯外洩，請求消防車前往協助。

消防人員於14時43分抵達現場，立即警戒現場並出水霧稀釋瓦斯濃度，欣桃人員於15時12分到達，1小時內便完成止洩，現場無人員受傷，後續則交由欣桃瓦斯公司處理。