隨著物價上漲，房租自然能省則省，台中一名網友日前分享每個月只花1000元租到的「次頂樓陽台」，包水電，連床都沒有只能自己搭帳篷，讓不少人看呆，直呼「每天都在露營的感覺」、「這跟遊民快要沒區別了」，還有人大讚真的是佛心房東，1000元就有地方住。

原PO日前在臉書「爆廢公社公開版」發文，時機歹歹，存錢不易，於是他每月花1000元跟房東租下次頂樓陽台的一塊小地，類似租攤位，然後車宿的感覺，在陽台搭個帳篷簡單在裡面住也是一絕，且重點是超省錢，房租只要1000元還包水電，比起平常房租就要吃掉1萬多元，住帳棚還可以多存8千至9千元，只是比較辛苦一點。

帳棚內部只有枕頭、隨身包包跟簡單鋪個床包睡地板。(翻攝自爆廢公社公開版)

從原PO貼出的陽台照片，真的就是睡在一頂帳篷裡，還附電扇，外面還有一把小椅子，而帳棚內部只有枕頭、隨身包包跟簡單鋪個床包，直接睡地板，沒床墊。至於怎麼洗澡、上廁所，原PO補充，租屋樓下有雅房共用的衛浴，也因為天氣熱，所以等到晚上10點才進帳篷睡覺，而所有家當只有一個背包，所以女生可能不適合這種生活。

房東還附贈一台電扇。(翻攝自爆廢公社公開版)

超簡陋的住宿環境讓網友們看了驚呼，「每天都在露營的感覺」、「刻苦耐勞型，你會成功的，只是怕颱風來，帳篷會被吹走」、「忍耐度真強，夏天爆熱耶！」、「辛苦了，堅持努力，總會變大房子的」；還有不少人誇房東佛心，「一個人住又遇到好的房東，洗澡方便，還有水電，真的可以努力一下，攢下很多錢」。