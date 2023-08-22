曹佑寧角色高冷帥氣，一出場就迷倒一票同學。（百薇國際娛樂提供）

李沐再度披上高中制服，上演青澀戀愛故事。（百薇國際娛樂提供）

婁峻碩飾演暗戀李沐的青梅竹馬好友，外號柚子。（百薇國際娛樂提供）

改編自暢銷作家瑪琪朵同名網路百萬點閱的電影《夏日的檸檬草》，由賴孟傑執導，卡司集結李沐、曹佑寧，以及人氣歌手婁峻碩，攜手譜出情竇初開的高中夏日三角戀。今舉行開鏡儀式，首度合作的男女主角曹佑寧、李沐在前製期表演課就相當有火花，婁峻碩再次跨足大銀幕，直呼迫不及待接受新的考驗。

李沐在片中再度披上高中制服，詮釋個性開朗、想法怪異少根筋，卻勇於追求愛情的女主角王曉夏。李沐坦言實際個性跟角色滿不一樣的，「在摸索的過程中有慢慢更了解曉夏，愛情裡我是看狀況調整的類型，所以非常佩服她使出渾身解數主動追求的那份勇敢。」對曹佑寧的第一印象，她透露：「感覺小曹比較慢熱，但認識之後覺得他很溫柔。」

曹佑寧則化身性格高冷、外型沈穩的「學霸」轉學生程奕，一出場就迷倒一票同學，曹佑寧直說：「角色安靜的個性有點像我，不過年紀倒是一個滿大的挑戰，畢竟也離開高中生已經有10年的時間了。」他為了精準展現學霸魅力，在開拍前除了表演課，還得抓緊時間練習外語課及鋼琴課。

李沐與婁峻碩繼電影《我吃了那男孩一整年的早餐》再聚首，李沐也曾跨刀演出婁峻碩的音樂MV，兩人在電影中將有一場精彩的打架拉扯戲，李沐率先發下豪語：「我會打贏的，請相信我！」婁峻碩認為李沐非常會引領對手演員，「之前跟她合作時，一切都會變得很自然很合理，這次飾演喜歡她的角色，戲裡打鬧的方式就很像我們平常相處的樣子。」

導演賴孟傑補充說：「愛情是細緻的冰淇淋，以為擁有它的時候小心翼翼捧在手上就不會不見，事實上當融化逝去還是會陷入滿手濕黏窘境，最好的當下該追的追、該品嚐時品嚐，享受冰淇淋帶給你一小段時間的美好，這部電影也是一樣。」對於三位主演李沐、曹佑寧、婁峻碩的演出期待，導演賴孟傑表示：「他們需要放下一切，好好的談一場戀愛，每天仔細品嚐享受冰淇淋，是我給他們最重要的功課。」