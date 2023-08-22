法製「飆風」（Rafale ）戰機

長久以來，沙烏地阿拉伯一直是美、英先進戰機的忠實顧客，大手筆採購向來面不改色。然而，最近傳出，利雅德有興趣打破傳統，大買法製「飆風」（Rafale ）戰機，而這可能意味著它認為，老夥伴未來不會像以往那麼可靠。

據《商業內幕》（Business Insider）網21日報導，去年12月時，法國主流媒體《論壇報》（La Tribune）引述不具名的消息來源說，沙烏地正考慮採購100—200架法國達梭航太（Dassault Aviation）的「飆風」（Rafale）戰機。當時傳出，美國和其他國家未來可能不會提供利雅得軍備。事實上，就在沙烏地去年10月削減產油量後，美國聯邦議員便提案，凍結對利雅德所有的軍售，而這不僅可能讓沙國空軍多數戰機停飛，也會進一步升高美、沙間的緊張關係。

今年7月德國宣布，不會再讓更多「颱風」（Typhoon）戰機交付沙烏地。而沙國空軍擁有72架「颱風」，數量僅次於美製的F-15戰機。不過，沙烏地的鄰國阿拉伯聯合大公國和卡達，都已經組建了包括「飆風」在內，由許多西方戰機組成的大型機隊。

雖然《論壇報》的報導尚未證實，但卻意味從政治和務實的觀點考量，正促使沙烏地傾向採購法製戰機。航空軍事評論家羅布林（Sebastien Roblin）指出，儘管沙烏地有訓練飛行員和操作的相關基礎設施，添購更多「颱風」戰機會是「明智之舉」，但由於德國作梗，以致無法實現。他說，沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼（Mohammed Bin Salman）目前無意採購F-15EX戰機，白白給華府任何好處。

此外，雖然美國總統拜登「態度大轉變」，但沙烏地明白，未來戰機軍售「可能會因國內政治對利雅得內政行動，或葉門戰爭的強烈反感而中斷」。