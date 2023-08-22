新竹縣竹北市昨發生路基塌陷意外，造成人心惶惶，新竹市水利路今下午2點多，也有民眾發現長45公分、寬30公分，而深度約60公分的坑洞，水源里長曾翰揚獲報到場後，先以三角錐先圍住坑洞，以免發生意外，同時也通報市府工務處及派出所，協助處理及示警。

曾翰揚說，在距離水利路路面坑洞不遠處，前幾天才發生自來水管爆裂，導致自來水不斷溢流，且地面也出現多處凹陷，沒想到今天就出現更大坑洞，懷疑可能是附近管線埋設問題，呼籲市府與相關單位應趕緊查明，以免發生意外，也提醒行經此路段的民眾，請注意安全。