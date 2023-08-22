「花TIME」以萬花筒動畫方式呈現花卉綻放的百變姿態，讓遊客欣賞四季花卉樣貌。（花蓮縣政府提供／王志偉花蓮傳真）

8月至10月是花蓮花蓮玉里赤科山及富里六十石山的金針花季，花蓮縣政府在花蓮市的太平洋公園南濱段，設置12公尺高的LED螢幕「花TIME」，即日起每天從下午6時起至晚上10時，透過四季花卉萬花筒圖樣報時，成為新觀光景點，邀民眾欣賞花園城市。

縣府觀光處表示，今天開始在花蓮市太平洋公園南濱段可欣賞「花TIME」四季花卉，每天從下午6時起至晚上10時止，在12公尺高的圓形發光二極體（LED）屏幕呈現花蓮四季不同花卉的幾何影像。

觀光處表示，「花TIME」與在地青年藝術總監何心佑合作，以萬花筒的動畫方式呈現花卉綻放百變姿態，將花蓮12個月份的花卉「種」在時鐘裡，讓到訪民眾可以跟著影片中隨四季變化的音樂節奏，一次欣賞12種不同花卉與花語。

如3月份的柚花代表團圓吉祥、4至9月的百合代表永遠幸福、8至10月的金針花代表親情忘憂、9月的韭菜花代表奉獻希望等。

目前赤科山及六十石山金針花季開已經展開，因受到日前地震影響，今年山區路況有改變，縣府表示，赤科山交通部分，遊客需由竹林湖路段單向上山，赤科山主線道單向下山，請依指引牌行駛。下山交通放行時間為每天上午10時至10時20分、中午12時至下午1時30分、下午3時30分至3時50分，上午8時前及下午5時30分後不管制，並視道路情況機動管制放行。

縣府提醒，若氣象局發布大雨等級以上，勸導遊客避免上山，大豪雨等級以上則禁止遊客上山，已上山者由竹林下山，請隨時注意氣象預報，以免天候不佳影響上山賞花行程。