基隆市警察局警方指出，近來金融詐騙案件層出不窮，其中以「假投資詐騙」為大宗，遭到詐騙金額動輒上百萬元，影響民眾日常生活及財產甚鉅，打詐已成為全民共同任務，根據統計，「臨櫃匯款」是假投資詐騙轉出大量金額的方法， 因此民眾臨櫃匯款時，金融機構關懷提問日趨重要，行員多細心詢問幾句，就可能讓民眾守住荷包。

基隆市警局第一分局忠二路派出所分別於今年（112年）8月7日、10日、16日，接獲轄區金融機構行員來電通報，稱有民眾欲匯款大量金額疑似遭詐騙，請警方到場協助，經警方瞭解後，民眾的確遭詐團分別以釣魚簡訊、假投資及假冒親友等方式詐騙，成功攔阻民眾把錢錢匯給詐團。

第一分局分局長林文煜得知行員積極攔阻被害人遭詐後，今（22日）前往該銀行頒發感謝狀及獎金，希望藉此能促進警銀合作，減少詐騙案件發生，現場也與行員討論詐騙集團常用「假投資」、「假網拍」、「假交友」等手法誘使民眾臨櫃匯款，希望行員能在關懷提問時多加深入，以及時攔阻詐騙，如行員攔阻成功，即可於治安會報獲頒市長獎狀，落實警民合作。

截至今天為止，第一分局轄區今年共接獲金融機構通報17件，成功攔阻將2596萬！

基隆市警察局第一分局長林文煜表示，警方偕同金融機構將不遺餘力執行打擊詐騙任務，為民眾創造一個更安全的社會環境，也呼籲民眾要勇敢地與警方配合，遇到可疑的情況時，除了配合金融機構的關懷提問外也記得向警方報案，以免上當受騙，如有任何疑問都可撥打165反詐騙專線或110報案專線，警方都會提供諮詢。