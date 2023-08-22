李耀卿表示，大陸不動產占GDP比重超過2成，占比偏高；至於台灣不動產占GDP的比重目前沒有資料，下半年的不動產業要依景氣來判斷。

華南銀行副總經理江景平表示，大陸今年GDP要保「5」是艱困的工作。預估台灣下半年房屋交易較上半年持平或小增，較去年交易量下滑，交易量下跌，會使價格不易上漲。

李耀卿表示，台灣目前爛尾樓不致於發展成大規模事件，台灣資金充沛，只是建商取得資金成本高會較高。所以台灣營建業不致於出現像大陸的崩盤情況。