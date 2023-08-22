李耀卿表示，大陸不動產占GDP比重超過2成，占比偏高；至於台灣不動產占GDP的比重目前沒有資料，下半年的不動產業要依景氣來判斷。
華南銀行副總經理江景平表示，大陸今年GDP要保「5」是艱困的工作。預估台灣下半年房屋交易較上半年持平或小增，較去年交易量下滑，交易量下跌，會使價格不易上漲。
李耀卿表示，台灣目前爛尾樓不致於發展成大規模事件，台灣資金充沛，只是建商取得資金成本高會較高。所以台灣營建業不致於出現像大陸的崩盤情況。
華南金(2880)今舉行法說會，華南金控總經理李耀卿表示，華南銀對於大陸碧桂園及中植系完全沒有曝險，華南銀對大陸的整體曝險為135億台幣，占淨值比僅有6.7%，為公股行庫第二低，僅次於臺銀。對大陸曝險以台資的租賃公司為主，其餘約3~4成才是陸資或外資。華銀對大陸曝險一直採取較保守的態度，以服務台商為主要策略。
李耀卿表示，大陸不動產占GDP比重超過2成，占比偏高；至於台灣不動產占GDP的比重目前沒有資料，下半年的不動產業要依景氣來判斷。
華南銀行副總經理江景平表示，大陸今年GDP要保「5」是艱困的工作。預估台灣下半年房屋交易較上半年持平或小增，較去年交易量下滑，交易量下跌，會使價格不易上漲。
李耀卿表示，台灣目前爛尾樓不致於發展成大規模事件，台灣資金充沛，只是建商取得資金成本高會較高。所以台灣營建業不致於出現像大陸的崩盤情況。
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