苗栗縣前縣長徐耀昌凌晨於臉書發文宣布退黨，批評國民黨百年大黨榮耀不再，更列出新北市長侯友宜4大罪狀。（翻攝自徐耀昌臉書）

苗栗縣前縣長徐耀昌日前在造勢活動上喊「下架國民黨」，遭到國民黨考紀會函文要求說明，不料22日凌晨又在臉書拋下震撼彈，宣布退黨。國民黨新北市立委參選人廖先翔表示，徐曾利用過國民黨身分參選，不應該過河拆橋，「將國民黨批評得一文不值」。

徐耀昌於臉書發文中提到，國民黨在密室政治、脫離民意中失去政權，使得黨內許多優秀同志孤立無援。他也批評國民黨中央為了少數人私心，無視苗栗縣選民，提名一個大家連名字都叫不出來的人，令他深感痛心。

徐耀昌在貼文中更列出國民黨總統參選人侯友宜的4大罪狀，「國民黨必須要有人扮演烏鴉，來喚醒黨的最後一縷黨魂。」徐耀昌說，指出國民黨百年大黨的榮耀已不復存在，不僅失去政權也扮演不好在野黨的角色。

對此，廖先翔表示，徐過去曾用國民黨的身分擔任苗栗縣長，不應該在利用完國民黨後把它批評得一文不值，他進一步指出，普遍社會不認為郭會參選到最後，徐這番發言恐怕是未來沒有要執政的想法了，加上過去和黨內人士的恩怨，才做出退黨決定。

新北市立委參選人林國春則表示，徐耀昌退黨與否是他個人選擇，如果理念與政黨不同隨時可以退黨。