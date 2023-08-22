台中市教育局22日起於北屯區陳平國小舉辦為期4天的第6屆國小數學「起承轉合」工作坊，吸引全國17縣市教師共135位國小數學教師參加。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市教育局今(22)日起於北屯區陳平國小舉辦為期4天的第6屆國小數學「起承轉合」工作坊，將作文「起、承、轉、合」的思維架構融入數學教育，吸引全國17縣市教師共135位國小數學教師參加，教師回流率近8成，點燃教師自主學習的熱忱，教育熱情高漲，這股數學風暴將為孩子帶來更有趣的課堂體驗。

在充滿活力的氛圍下，教育局長蔣偉民表示，市長盧秀燕極為看重培養學校的優秀師資，教育局提供多元的專業發展環境，包括國民教育輔導團、教專地方輔導群以及揪團共學平台，積極培養優質師資，為地方教育注入新活力。

這次工作坊特別引人注目，因為它將作文的「起、承、轉、合」思考模式融入數學課堂。清水國小教師陳維民開創了這一概念，以邏輯為基礎，用教學原理搭建起學習的架構，引導孩子在數學世界中思考。

陳維民說，要讓孩子學習更有成效，我們必須結合「兒童數概念發展」理論，以孩子的視角看待課程，找到孩子學習的關鍵。結合理論、系統和實踐，才能設計更準確、更貼近孩子需求的課程。

曾多次參與此課程的謝老師表示，透過這樣的研習，他擁有源源不絕的教育熱情，能夠創造出持久的幸福數學課。另一位周老師也分享，這套教學系統使學生不再害怕數學，反而願意積極參與思考，他深感研習讓他更能梳理課程內容，期待能為學生帶來更有效的學習體驗。這場數學盛會將為學界帶來一陣新的活力和革新風潮。