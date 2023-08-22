台南市1名27歲周姓男子，遇警方攔查，周男立即加速逃逸沿路蛇行逆向，警方立即一路在後尾隨。（翻攝畫面）

周男摔車後仍起身繼續步行逃逸。（翻攝畫面）

周男摔車後仍起身繼續步行逃逸，警方追逐約數十公尺後，終將其攔下。（翻攝畫面）

台南市1名27歲周姓男子，昨日凌晨1時44分騎車在安平區府平路與健康二街口，遇警方攔查，周男立即加速逃逸，警方立即一路在後尾隨，最後在中華西路一段2巷口，周男摔車後仍起身繼續步行逃逸，警方追逐約數十公尺後，終將其攔下。警方發現周男因身揹4條通緝而拒捕。

警方表示，保大特警盧姓及陳姓警員3人，於昨21日凌晨1時44分在安平區府平路與健康二街口執行巡邏勤務時，發現1名男子所騎乘之重機車車主遭發布多項通緝，經鳴笛示警騎士靠邊停車受檢時，機車騎士竟馬上加速駕車逃逸，盧員等3人一路在後尾隨，逃逸過程中，騎士不僅在市區道路上多次蛇行，更誇張的是，還跨越中央分隔島長距離逆向行駛，嚴重危害用路人安全，最終在行經南區中華西路一段與中華西路一段2巷巷口，騎士因操作車輛不慎跌倒，殊不知倒地後該車駕駛人仍起身繼續步行逃逸，盧等3人在追逐約數十公尺後，終將其攔下。

經了解發現，27歲周男分別為臺南、嘉義、橋頭等地檢署發布之殺人未遂、傷害及毒品等4項通緝犯，警方調查後，除依法移送通緝機關外，並就周嫌於警追捕過程中，以蛇行、長距離逆向行駛、規避警方稽查等事實進行開單，另危險駕駛行為，涉嫌公共危險罪嫌部分，併移送臺南地檢署偵辦。

南市警保大大隊長蔡宗昌特別感謝特殊任務編組同仁機敏反應，勤務中遇有犯罪，即迅速逮捕嫌犯歸案、維護治安，並表示周嫌不僅已多次通緝在案，還在臺南市區主要幹道上危險駕駛，不僅法治觀念不足，更影響民眾生命、財產安全甚鉅，該大隊將秉持臺南市政府及警察局「打擊犯罪絕不手軟」的精神，嚴正執法打擊犯罪，並呼籲不法之徒，切莫僥倖以身試法，或企圖規避追緝，警方對於任何不法，絕不容忍也絕不寬貸。