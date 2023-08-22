雲林縣政府提供「電話叫專車、農膜免費收」服務，專人專車回收廢農膜。（張朝欣攝）

雲林縣土庫鎮溫網室農業盛行，但溫網室廢農膜屬農業廢棄物，公所清潔隊不負責回收，讓農民相當困擾，22日土庫鎮公所表示雲林縣環保局得知農民需求，提供「電話叫專車、農膜免費收」服務，只要打回收專線，就有專人專車回收，製成再生塑膠粒加工再利用，創造循環經濟，與農民一起友善環境。

土庫鎮溫網室農業約有50公頃，大多種植小黃瓜、洋香瓜、番茄、木瓜等，須使用大量地膜、棚膜、防蟲網等農膜，農膜屬消耗品，每隔一段時間就要更新，後續處理一直困擾農民，土庫公所近日接獲縣環保局通知，提供農民廢農膜免費收服務，特地在公所、臉書廣為告知。

土庫鎮長陳特凱表示，之前經常接獲農民反映，公所清潔隊不負責回收農業廢棄物，都由環保局回收，但回收數量有限，又不能亂燒，只能先堆在田邊，環保局聽到農民心聲，積極找廠商合作，只要打回收專線，就有專人專車服務，解決農民長期以來困擾。

環保局說，以往的廢農膜都當成垃圾處理，雲林縣沒有焚化爐，因此回收數量有一定限制，現在廠商通過新技術，廢農膜經處理後可回收再利用，製成再生塑膠粒加工成新產品，回收量因而提高。目前回收項目包括地膜、棚膜、防蟲網，回收專線0910793515，歡迎農民多加利用。

環保局指出，為服務更多農民，每名農友每月限收1車廢農膜，超過1車要等下個月，回收3原則為天氣好時回收，以免潮溼髒汙；請農民事先清除廢農膜上枯枝、砂土等異物，以利回收作業；回收前請先摺疊綑綁整齊，讓回收作業更快速順暢。