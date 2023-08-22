志玲姊姊的慈善年曆來了！momo購物網將於8月23日上午11點正式開放預購「2024志玲姊姊慈善年曆」，新年曆以「熱情工作．熱愛生活」為主題，希望與大家在新的一年繼續對世界保持好奇、對工作付出熱情、對生活充滿正向。

「熱情工作．熱愛生活」為主題，切合人們在疫後回歸正常的生活與工作模式，也呼應了林志玲對於目前的幸福生活保持著熱情。林志玲姊姊感性地說：「珍惜我們還能繼續擁有的」，並試著練習與看不見的危機共存，將生活的重心放在有意義的事物上，例如找到屬於自己的快樂、多花一點時間陪伴你所愛的人、努力在工作上尋得自己的定位。

「2024志玲姊姊慈善年曆」桌曆，愛心價520元。（momo購物網提供／古明弘台北傳真）

2024志玲姊姊慈善年曆共推出桌曆及掛曆兩款，愛心價520元，透過momo進行預購還可獲得「志玲姊姊正能量收納盒」網路獨家贈品。

momo與志玲姊姊慈善基金會義賣合作今年已邁入第10年，銷售屢創佳績，2023年志玲姊姊慈善年曆以行事曆結合療癒畫冊型式，就賣出近3000件。momo今年再度成為「2024志玲姊姊慈善年曆」網路獨家義賣通路，希望為慈善共同盡一份心力。

凡透過momo進行預購即可獲得「志玲姊姊正能量收納盒」限量贈禮。義賣所得扣除印刷及寄送費用，將全數使用於志玲姊姊基金會弱勢孩童教育扶助、醫療扶助、女性健康議題倡導，還有急難救助及弱勢關懷等慈善公益用途。