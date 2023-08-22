國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘今天到金門參與823砲戰紀念活動，民眾黨總統參選人柯文哲則擔心活動失焦，日前已拍板8月23日不赴金門，將留在台北，率領民眾黨黨公職前往位於台北忠烈祠，向823殉職先烈獻花致敬，並發表談話，當天也將釋出柯文哲日前拜訪823遺族對談的影片。

柯文哲日前受訪時更親口表示，「柯文哲一定會以台灣民眾黨總統候選人的身分參選到底」，這是一個政治上的宣示，柯文哲的強硬表態，使「郭柯配」正式破局。而繼侯友宜、郭台銘後，總統蔡英文明日也將前往主持「八二三戰役勝利65周年」公祭暨追思活動，期盼國人永懷「八二三精神」。

至於柯文哲823的規畫，據悉，為緬懷奮勇守護中華民國的戰爭英雄，思考戰爭啟示，柯文哲將於823當日前往位於大直的忠烈祠進行獻花與追思致敬，柯文哲也將發表談話，除柯文哲，包括競選總幹事黃珊珊、民眾黨祕書長周台竹、黨籍立委與雙北市議員及一級黨務主管都將出席。

柯文哲競辦發言人陳智菡指出，八二三砲戰開始後，接連四十四天，中共向金門列島發射了將近四十八萬顆砲彈，砲火的殘酷侵襲，至今還刻印在金門的石牆上。八二三不只是捍衛台澎金馬的指標戰役，更象徵著浴血死守、眾志成城、為自由奮戰拚搏到最後的精神。

陳智菡表示，柯文哲選定在台北忠烈祠進行追思致敬儀式，是希望更多人重視八二三砲戰的時代精神，台澎金馬一體，現代戰爭的殺傷力與影響不會只有外島居民需承受，人民應團結、台灣要自主、兩岸才能和平。

陳智菡強調，柯文哲選擇留在台灣向已逝戰爭英雄致敬，希望喚起更多人對於八二三砲戰與退伍軍人之重視，柯文哲辦公室文宣部更拍攝相關影片，希望藉由口述歷史，讓年輕一輩能更了解八二三，從中獲得反思與啟示。

陳智菡強調，在藍營「誰配誰」、「誰合誰」的政治紛擾之際，若此刻前往金門，反而讓紀念活動失焦，而淪為政治秀場，柯最後決定，讓823紀念活動回歸當年這些為我國犧牲奉獻的烈士身上，選定我國崇祀國殤位階最高的北市忠烈祠，讓這個特殊日子的真正主角能夠被大眾關注，而柯前往忠烈祠獻花，也是以未來總統的領袖身分，來向烈士致上崇高敬意。