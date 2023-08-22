外傳蘋果可能在美國時間9月12日發表iPhone 15系列新機，但分析師爆料，其中頂規iPhone 15 Pro Max受到影像感測器供應商Sony供貨不及的影響，將延後到10月中旬才出貨。

科技網站9to5mac報導，iPhone 15 Pro Max首度採用潛望式鏡頭，大幅提升光學變焦功能，讓用戶相當期待，但Sony無法如期供貨，導致Pro Max出貨延後3~4周，可能要等到10月6日至13日才買得到，因此無法於9月同步開賣。

蘋果新機發表採分批銷售並非頭一遭，如去年iPhone 14 Plus也延後到10月才上市，其他機種則在9月出貨。

目前預測蘋果將在9月12日舉行新品發表會，包括全新 iPhone 15 系列、 Apple Watch Series 9 / Ultra 2，並於9月15日開始預購，9月22日出貨，至於iPhone 15 Pro Max是否延後出貨，一切等蘋果公布。

先前外媒報導， iPhone 15 Pro系列會全面漲價，海通證券科技分析師Jeff Pu表示，iPhone 15 Pro 售價會貴100美元，從1099 美元（約台幣3.5萬）起跳，而國外分析師推估，iPhone 15 Pro Max 的128 GB 為1299 美元（約台幣4.1萬），256 GB為1399美元（約台幣4.4萬），1TB據稱1799美元（約台幣5.7萬）。