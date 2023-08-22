開學將近，腸病毒可能再度進入高峰，疾病管制署今天表示，上周健保門急診就診人次已超過流行閾值1.1萬人次，預期開學前後會有上升趨勢。另新冠疫情雖較前一周下降17％，但新興變異株EG.5已正式成為本土主流。

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明，上周腸病毒健保門急診就診達1萬1331人次，已超過流行閾值1.1萬人次；近四周社區合約實驗室腸病毒分離情形以克沙奇A4型居多，占42.1％，其次為克沙奇A6和克沙奇B4型。

疾管署發言人曾淑慧提醒，腸病毒在開學前後會有上升趨勢，提醒民眾勤洗手戴口罩、注意呼吸道禮節。

新冠疫情方面，曾淑慧說明，國內上周平均新增50例併發症個案，較前一周下降17％，但重症風險仍持續，呼籲高風險民眾盡快施打疫苗。另上周平均每日新增11例死亡，較前一周下降21％，死亡個案中83％具慢性病史、60％未打滿3劑疫苗、99％為60歲以上。

疾管署指出，新增檢出41例Omicron變異株本土病例，其中40例XBB，XBB重點變異株為9例EG.5、8例XBB.1.16、7例XBB.1.9.1、3例XBB.1.5、3例XBB.1.9.2、3例XBB.2.3，另有1例BA.2.75。