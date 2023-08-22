全球主要新興市場國家將於8月22至24日，在南非約翰尼斯堡舉行金磚國家領導人高峰會。巴西、俄羅斯、印度、中國大陸以及南非，將商討如何擴容金磚集團，並增加本幣進行的貿易。

俄烏戰事持續之下，俄羅斯總統普丁並沒有出席，在俄羅斯和南非的支持之下，中國大陸一直在推進金磚會議，並接納新成員國。外界認為，這是要與G7（七大工業國）互別苗頭，相互來制衡彼此的實力。

在22日這次會議正式開幕之前，巴西總統魯拉正在會見南非執政黨非洲人國民大會的代表。魯拉希望愈來愈多國家能加入此會議，希望金磚集團最後可以有自己的共同貨幣，以取代美元。

根據大陸官媒報導，中國國家主席習近平已安抵約翰尼斯堡，計畫將在峰會前先與南非總統會談。在金磚國家各領導人發表講話時，俄羅斯的普丁也會利用視訊表達祝賀之意。

南非官方統計，多位重要國際級官員將以觀察員身份參加這次會議，包括聯合國秘書長古特雷斯、印尼總統佐科威，還有伊朗總統萊希等。同時，預計還有30多位非洲國家元首與政府領導人參予。