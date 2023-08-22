東京證券交易所當中，一度大漲2.68%的銀行類股表現較優，因為預期較高的公債殖利率，也給予這些金融業者獲利，可隨之增加的想像空間。例如，Resona金控、三菱UFJ金融以及三井住友金融，漲幅都在3%以上。
由於NVIDIA飆漲，供應商愛德萬測試也跟著大漲4.6%。分析師認為，日本晶片族群表現亮眼，是因為市場在回補這些股票。原本在NVIDIA公布最新財報之前，其實日本科技類股一直被做空。
漲1.4%的軟銀，正在幫旗下Arm重新上市準備。彭博社指出，Arm計劃將在九月首周就開始路演（roadshow）推銷，並先在八月最後一周把Arm訂出一個好價格。市場預估，等Arm成功上市後，公司總價值應可上看600億到700億美元之間。
由於中國大陸經濟成長不如外界預期，故業務在大陸比重過高的日企，股價也較弱勢，化妝品業者花王跌1.09%，快時尚成衣大廠迅銷也跌0.24%。
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